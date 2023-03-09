Президент JICA Танака провел переговоры с министром финансов Монголии Жавхланом

CentralAsia (MNG) - Президент JICA Танака Акихико встретился с Жавхланом Болдом, министром финансов Монголии, в штаб-квартире JICA.

Президент Танака открыл встречу, приветствуя министра Жавхлана в Японии. Затем он воздал должное руководству, которое министр проявил в нынешней международной ситуации, которая характеризуется растущей неопределенностью, а также работе министра по строгому осуществлению фискальной и экономической политики Монголии.

В ответ министр Жавхлан выразил благодарность JICA за 30 лет сотрудничества с Монголией и выразил надежду на то, что отношения между двумя странами будут продолжать развиваться. Он добавил, что благодаря кредиту на экстренную поддержку реагирования на кризис COVID-19, японскому кредиту ОПР, предоставленному в рамках соглашения, подписанного в октябре 2020 года, отношения между Монголией и Японией стали еще теснее в самые трудные времена кризиса COVID-19.

Затем стороны обменялись мнениями о текущей макроэкономической ситуации в Монголии и ее будущих перспективах, а также о том, в каком направлении должно развиваться сотрудничество JICA в будущем. Министр Жавхлан упомянул, что проекты JICA, особенно двухэтапный кредитный проект для развития малых и средних предприятий и защиты окружающей среды, фазы I и II (кредиты японской официальной помощи в целях развития, предоставленные в рамках соглашений, подписанных в 2006 и 2010 годах), и проект безвозмездной помощи для развития человеческих ресурсов Стипендия (2001–) способствует экономическому росту и развитию человеческих ресурсов в Монголии. Затем он выразил желание сделать экономическое сотрудничество между Японией и Монголией еще более выгодным для обеих стран, и президент Танака согласился. Оба чиновника также говорили о росте отношений между двумя странами.

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