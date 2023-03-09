В Киеве, Одессе, Харькове и других городах Украины произошли взрывы

CentralAsia (CA) - На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. В нескольких регионах произошли взрывы. Некоторые из них привели к отключению электричества.

Воздушная тревога была объявлена ночью во всех регионах страны, следует из карты оповещений. Глава офиса президента Андрей Ермак в Telegram призвал граждан «ни в коем случае не игнорировать тревогу».

Утром взрывы прогремели в Киеве, сообщает мэр Виталий Кличко. Как пишет УНИАН, сработала система противовоздушной обороны. В Харькове произошло около 15 взрывов, сообщил мэр Игорь Терехов. По информации местных СМИ, в части города нет света. Глава одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил о взрыве на объекте критической инфраструктуры. В Черкасской области провели «предохранительное отключение электроэнергии», сообщил глава администрации Игорь Табурец. СМИ сообщают о взрывах в Днепре (Днепропетровская область), Луцке (Волынская область), Ровно (Ровненская область), а также во Львовской области и других регионах.

РБК-Украина указывает, что взрывы также были в Житомире, Киевской (из-за работы ПВО), Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

С октября российская армия наносит массированные ракетные удары по Украине. По официальным сообщениям Минобороны РФ, атакам подвергались в том числе объекты энергетической инфраструктуры, связанные с оборонно-промышленным комплексом.