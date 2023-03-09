В Турции оценили ущерб от землетрясений в $80 млрд

CentralAsia (CA) - Приблизительный ущерб в результате землетрясений в Турции составляет около $80 млрд, заявил министр сельского и лесного хозяйства страны Вахит Киришчи, передает Sabah.

Он отметил, что финансовые потери одного только Управления водных ресурсов могут возрасти еще больше, когда придет время начинать полив посевных площадей с помощью системы подачи воды под давлением. Кроме того, пострадавшие из-за бедствия регионы стали производить на 40% меньше продукции на экспорт, указал Киришчи. Министр пояснил, что доля переживших бедствие провинций в общем объеме турецкого экспорта составляла порядка 15,5%, однако сейчас снизилась до 10%.

6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, за ним последовала серия более слабых подземных толчков. Бедствие затронуло также Сирию. Число жертв землетрясения в Турции превысило 46,1 тыс. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал бедствие самым разрушительным в истории страны. Из-за толчков образовались разломы.

Эрдоган говорил, что количество разрушенных, аварийных и сильно поврежденных из-за стихийного бедствия зданий составляет порядка 230 тыс. В Турции ведется расследование из-за ненадлежащего состояния многих разрушенных домов.

Всемирный банк оценивал прямой физический ущерб от землетрясений в Турции примерно на $34,2 млрд. При этом затраты на реконструкцию могут быть вдвое выше, отмечали в банке.