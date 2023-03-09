Казахстан планирует приостановить экспорт сома и судака на полгода

CentralAsia (KZ) - Казахстан на шесть месяцев приостановит экспорт отдельных видов рыбы. Соответствующий приказ Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов предоставили для публичного обсуждения до 14 марта.

Ограничение распространяется на следующие товары:

свежий или охлаждённый судак;

мороженый судак;

свежий или охлаждённый сом, за исключением кларевого (африканского) сома;

мороженый сом, за исключением кларевого (африканского) сома.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, в ноябре президент Касым-Жомарт Токаев во время поездки в Атыраускую область поручил компетентным органам внести предложения о вводе ограничений на экспорт необработанной рыбы.

55% казахстанского рыбного экспорта составляет необработанная рыба. Загруженность рыбоперерабатывающих предприятий в 2022 году составила всего 22%, в том числе из-за нехватки рыбного сырья.

«С учётом мнения бизнеса предлагается на начальном этапе сроком на шесть месяцев ограничить экспорт тех видов рыбы, доля которых в экспорте не достигает 10%», – пояснили в Комитете рыбного хозяйства.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения