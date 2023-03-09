Узбекистан и Монголия подтвердили готовность активизировать взаимовыгодное сотрудничество

CentralAsia (MNG) - 8 марта 2023 года исполняющий обязанности Министра иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов встретился с Министром иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх.

Стороны обменялись мнениями о реализации договоренностей, достигнутых в ходе встречи президентов двух наших стран в сентябре 2022 года.

Также обсудили расширение договорно-правовой базы, проведение очередного раунда межмидовских консультаций, диверсификацию товарооборота и реализацию совместных проектов сотрудничества.

Достигнута договоренность об изучении вопросов создания Узбекско-Монгольской рабочей группы по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства и Делового совета.

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