экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Узбекистан и Монголия подтвердили готовность активизировать взаимовыгодное сотрудничество

CentralAsia (MNG) -  8 марта 2023 года исполняющий обязанности Министра иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов встретился с Министром иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх.

Стороны обменялись мнениями о реализации договоренностей, достигнутых в ходе встречи президентов двух наших стран в сентябре 2022 года.

Также обсудили расширение договорно-правовой базы, проведение очередного раунда межмидовских консультаций, диверсификацию товарооборота и реализацию совместных проектов сотрудничества.

Достигнута договоренность об изучении вопросов создания Узбекско-Монгольской рабочей группы по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства и Делового совета.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com