Минэнерго Украины сообщило об обстрелах энергетической инфраструктуры в семи областях

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CentralAsia (CA) - Сегодня, 9 марта, были обстреляны объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях, сообщило Минэнерго Украины. Оно также подтвердило, что обесточена Запорожская АЭС.

«В результате обстрелов повреждена последняя линия, питавшая ЗАЭС. В настоящее время станция работает на дизельных генераторах»,— сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Утром на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Были зафиксированы взрывы в Одессе, Харькове, Львовской и Днепропетровской областях, в некоторых районах отключено энергоснабжение. В Киеве в результате взрывов пострадали два человека.