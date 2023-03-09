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Минэнерго Украины сообщило об обстрелах энергетической инфраструктуры в семи областях
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Предыстория: В Киеве, Одессе, Харькове и других городах Украины произошли взрывы

CentralAsia (CA) -  Сегодня, 9 марта, были обстреляны объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях, сообщило Минэнерго Украины. Оно также подтвердило, что обесточена Запорожская АЭС.

«В результате обстрелов повреждена последняя линия, питавшая ЗАЭС. В настоящее время станция работает на дизельных генераторах»,— сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Утром на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Были зафиксированы взрывы в Одессе, Харькове, Львовской и Днепропетровской областях, в некоторых районах отключено энергоснабжение. В Киеве в результате взрывов пострадали два человека.

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