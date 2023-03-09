В Грузии отозвали ставший причиной протестов законопроект об иноагентах

CentralAsia (CA) - В Грузии законопроект об иноагентах, вызвавший крупные протесты, отозван из парламента. Об этом говорится в совместном заявлении правящей «Грузинской мечты», общественного движения «Сила народа» и парламентского большинства. При этом отказываться от своей инициативы правящая партия не намерена.

«Мы видим, что принятый законопроект вызвал разногласия в обществе. Машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть населения. На законопроект был наклеен ложный ярлык «российского закона», а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отход от европейского курса»,— говорится в совместном заявлении партий, которое цитирует «Рустави 2».

Партия утверждает, что «радикальным силам удалось вовлечь часть молодежи в противоправную деятельность». «Грузинская мечта» поблагодарила «героических сотрудников правоохранительных органов, которые терпеливо и по самым высоким стандартам отреагировали на насилие». Сотрудники спецназа, в частности, разгоняли протестующих водометами и применили слезоточивый газ.

«Мы, как власть, ответственная перед каждым членом общества, приняли решение безоговорочно отозвать поддержанный нами законопроект без каких-либо оговорок. По мере того, как спадет эмоциональный фон, мы лучше объясним общественности, для чего был принят законопроект и почему важно было обеспечить прозрачность иностранного влияния в нашей стране. Для этого мы начнем встречи с населением и доведем до широкой общественности всю правду о каждой детали дела»,— добавили в партии.

Во всей Грузии начались массовые протесты после того, как 7 марта парламент страны одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иностранных агентах. Вчера, 8 марта, оппозиция выдвинула два требования к властям: отозвать инициативу и освободить всех ранее задержанных на акции, но эти требования не выполнили. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обещала наложить вето на законопроект.