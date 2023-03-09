В Монголии пройдет встреча женщин-министров иностранных дел

CentralAsia (MNG) - По инициативе министра иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх с 29 по 30 июня этого года в Улан-Баторе пройдет встреча женщин-министров иностранных дел. В настоящее время ведется подготовка к участию в этой встрече женщин-министров иностранных дел из 42 стран, а также женщин, работающих в руководстве ООН и других международных организаций.

Монголия последовательно реализует политику и мероприятия по обеспечению гендерного равенства на национальном уровне и, поддерживая предложения и инициативы, направленные на защиту прав девочек и женщин на международном уровне, придерживается феминистской внешней политики и регулярно увеличивает число женщин, участвующих в миротворческих операциях ООН.

Участие женщин создает теплую атмосферу мира и культуры сострадания, помогая детям и женщинам, которые больше всего страдают от конфликтов и насилия, понять и преодолеть трудности, с которыми они сталкиваются. Это в большей степени соответствует цели обеспечения международного мира и безопасности.

«В этом смысле я уверена, что эта встреча внесет вклад в решение этих проблем путем обмена мнениями о международном мире и безопасности, изменении климата и проблемах продовольственной безопасности, стоящих перед миром», — считает Батцэцэг, министр иностранных дел Монголии.

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