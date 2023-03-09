Монголия воздержалась при голосовании за вступление российских шахматистов в Азиатскую шахматную федерацию

CentralAsia (MNG) - Российские спортсмены, которым запретили участвовать в международных соревнованиях из-за войны на Украине, все еще ждут окончания комендантского часа. Но никто не знает, закончится ли этот запрет и сколько лет он продлится.

Федерация шахмат России (ФШР) совершила исторический шаг, перейдя из Европейского шахматного союза (ECU) в Азиатскую шахматную федерацию (ACF). Вопрос о переходе был вынесен на голосование генеральной ассамблеи ACF в Абу-Даби.

Подавляющее большинство делегатов высказалось за включение ФШР в состав ACF. За переход проголосовали 29 делегатов, против — 1, воздержались — 6.

Протестующей страной является Папуа-Новая Гвинея, а шахматные ассоциации Монголии, Тайваня, Сингапура, Гонконга, Австралии и Бутана ответили воздержанием.

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