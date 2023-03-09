Монгольский раллийный гонщик Abu Dhabi Desert Challenge успешно финишировал

CentralAsia (MNG) - С 25 февраля по 5 марта в Арабских Эмиратах прошёл ралли-рейд «Abu Dhabi Desert Challenge 2021». В соревнованиях принимал участие монгольский спортсмен Ганзориг Чулуун. Участникам за 5 дней предстояло преодолеть 2000 километров спецучастков.

В этом году Ганзориг Чулуун представлял Монголию на Abu Dhabi Desert Challenge, #ADDC2023 серии чемпионатов мира, которая проводится уже 33-й год и успешно финишировал.

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