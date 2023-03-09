Снайперы на крыше, директора на карантине: Путин собирается на авиазавод в Улан-Удэ

CentralAsia (MNG) - Президент РФ Владимир Путин может посетить авиазавод в Бурятии на следующей неделе. Руководство завода уже отправили на карантин, а на крыше собираются разместить снайперов.
Сотрудники Улан-Удэнского авиазавода рассказали, что на их предприятие «Путин приедет стопроцентно».
Коллективу сообщили, что «с понедельника на крыше будут сидеть снайперы».
Официально сотрудникам дали несколько указаний — вести себя на территории спокойно, без резких телодвижений и «странного поведения».
Руководство наше перед встречей отправили в местную гостиницу — на карантин перед встречей с Путиным», — рассказал один из собеседников.
Отметим, последний раз Путин посещал в Бурятию в 2017 году.
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