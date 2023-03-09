экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Госуниверситет Монголии и Австралийский национальный университет подписали меморандум о сотрудничестве

CentralAsia (MNG) -  Министр образования и науки Энх-Амгалан Лувсанцэрэн встретился с ректором Австралийского национального университета, лауреатом Нобелевской премии Брайаном Шмидтом и деканом Колледжа Азии и Тихого океана этого университета Хелен Салливаном, чтобы обсудить сотрудничество между монгольскими и австралийскими университетами.

В частности, стороны обсудили активизацию сотрудничества между университетами двух стран, увеличение студенческого обмена, обмен преподавателями и учеными в области монголоведения, проведение совместных исследований и организацию научных конференций.

Министр также посетил Институт монголоведения при Австралийском национальном университете в ходе, которого Монгольский государственный университет и Австралийский национальный университет подписали новый меморандум о сотрудничестве.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com