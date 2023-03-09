Госуниверситет Монголии и Австралийский национальный университет подписали меморандум о сотрудничестве

CentralAsia (MNG) - Министр образования и науки Энх-Амгалан Лувсанцэрэн встретился с ректором Австралийского национального университета, лауреатом Нобелевской премии Брайаном Шмидтом и деканом Колледжа Азии и Тихого океана этого университета Хелен Салливаном, чтобы обсудить сотрудничество между монгольскими и австралийскими университетами.

В частности, стороны обсудили активизацию сотрудничества между университетами двух стран, увеличение студенческого обмена, обмен преподавателями и учеными в области монголоведения, проведение совместных исследований и организацию научных конференций.

Министр также посетил Институт монголоведения при Австралийском национальном университете в ходе, которого Монгольский государственный университет и Австралийский национальный университет подписали новый меморандум о сотрудничестве.

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