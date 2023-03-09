Министр транспорта Катара и монгольский коллега подписали соглашение о воздушном сообщении

CentralAsia (MNG) - Его Превосходительство министр транспорта Джассим бин Саиф Аль Сулайти и Его Превосходительство министр дорожного и транспортного развития Монголии Бямбацогт Сандаг подписали соглашение о воздушном сообщении между Государством Катар и Монголией.

Соглашение заключено в контексте подключения Катара к большему количеству таких соглашений, которые открывают воздушное пространство для национального перевозчика, чтобы летать в большее количество пунктов назначения по всему миру.

После церемонии подписания министры обсудили катарско-монгольские отношения в области транспорта, гражданской авиации, авиаперевозок и пути их дальнейшего развития.

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