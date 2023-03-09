Генсек ОДКБ Тасмагамбетов 9-10 марта посетит Кыргызстан

Имангали Тасмагамбетов

CentralAsia (KG) - Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов 9-10 марта посетит Кыргызстан, сообщили в пресс-службе организации.

«В ходе визита запланированы встречи с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, министром иностранных дел Жээнбеком Кулубаевым, секретарем Совета безопасности Кыргызской Республики Маратом Иманкуловым, а также министром обороны, генерал-лейтенантом Бактыбеком Бекболотовым и руководством пограничной службы ГКНБ», - отметили в пресс-службе.

Имангали Тасмагамбетов впервые посетит Кыргызстан в должности генерального секретаря ОДКБ.

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