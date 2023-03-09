В Казахстане ужесточат наказание за призыв к массовым беспорядкам

CentralAsia (KZ) - Сенат Казахстана одобрил законопроект «О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы по вопросам прав человека в области уголовного правосудия, исполнения наказания и предупреждения пыток и жестокого обращения», передает Tengrinews.kz.

Поправки в Уголовный кодекс предусматривают усиление санкций за:

призыв к массовым беспорядкам (часть 1 статьи 272, с 3 до 5 лет лишения свободы), в том числе с использованием сетей телекоммуникаций (часть 2 той же статьи, новый состав правонарушения – от 3 до 7 лет лишения свободы);

хулиганство, совершенное в составе преступной группы (части 3-4 статьи 293, с 5 до 7 лет лишения свободы);

убийство и бандитизм, совершенные с особым цинизмом и в составе преступной группы.

Это связано с высокой опасностью преступлений и удивительно мягким наказанием, считает министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов.

Он рассказал, почему планируется усилить санкции за хулиганство, совершенное в составе преступной группы.

«За убийство и бандитизм, совершенные с особым цинизмом и в составе преступной группы, также планируется усиление санкций. Законом предполагается исключить возможность применения условно-досрочного освобождения к таким лицам, это связано с высокой опасностью преступных деяний и несоразмерно низкой ответственностью», - пояснил Ахметжанов.

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