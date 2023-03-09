Узбекистан одобрил вступление Ирана в ШОС

CentralAsia (UZ) - Узбекистан одобрил вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества. Соответствующий документ подписал президент РУз Шавкат Мирзиёев.

«Утвердить меморандум об обязательствах Исламской Республики Иран в целях получения статуса государства-члена Шанхайской организации сотрудничества», – говорится в постановлении главы государства.

Президент поручил внешнеполитическому ведомству республики направить в секретариат ШОС уведомление о выполнении Узбекистаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу этого меморандума.

В сентябре 2022 года в ходе саммита ШОС в Самарканде Иран подписал меморандум о своих обязательствах в целях получения статуса государства-члена ШОС. Затем, в ноябре 2022 года и январе 2023 года, парламент этой страны принял законопроект о вступлении Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества и законопроект о меморандуме об обязательствах Ирана как государства-члена ШОС. Теперь в соответствии с процедурами ШОС меморандум должны утвердить страны-члены организации.

Членами Шанхайской организации сотрудничества, которая была создана в 2001 году, являются Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия имеют статус стран-наблюдателей, а Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка – стран-партнеров. В 2021 году на саммите ШОС в Душанбе была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.