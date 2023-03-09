В 2022 году Туркменистан стал лидером по количеству инцидентов с выбросами метана в атмосферу

CentralAsia (TM) - Более тысячи случаев крупных антропогенных выбросов метана в атмосферу зафиксировано в 2022 году, больше всего – 184 случая – произошли в Туркменистане, сообщает издание The Guardian со ссылкой на спутниковые данные аналитической компании Kayrros.

Самая крупная утечка парникового газа, когда метан выбрасывался со скоростью 427 тонн в час, произошла в августе на туркменском побережье Каспия. Это объем, равный ежечасным выбросам 67 млн автомобилей или общим выбросам всей Франции.

Среди причин подобных утечек называются устаревающатуркменистан

я, во многом построенная еще в советское время нефтегазовая инфраструктура и попытки скрыть выбросы, выключая сжигающие факелы, которые легко обнаружить по тепловому следу.

На втором месте по происшествиям с выбросами метана, источником которого является добыча и переработка ископаемого топлива, находится США, где зафиксировано 155 подобных инцидентов, на третьем – Россия – 120 происшествий, на четвертом, с большим отрывом, Алжир – 50 случаев.

Ранее в Туркменистане неоднократно обнаруживали крупные утечки метана со спутников.

В феврале 2022 года издание Bloomberg выяснило, что все месторождения на берегу Каспия, где были обнаружены утечки метана, разрабатываются госкомпаниями «Туркменгаз» и «Туркменнефть».

Причинами утечек называли плохое техническое обслуживание нефтегазовой инфраструктуры, а также безответственное отношение работников к этим проблемам.

В октябре того же года агентство NASA сообщило о крупной утечке метана недалеко от города Хазар.

Туркменистан эти данные не комментирует, но две недели назад глава МИД Рашид Мередов заявил, что Туркменистан работает над снижением выбросов метана.

В конце января экономист офиса постоянного координатора ООН Владимир Валетка заявил на тренинге по сокращению выбросов метана, что более половины выбросов метана в Туркменистане можно сократить без каких-либо чистых затрат.