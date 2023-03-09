В Туркменистане начали вакцинировать детей от COVID-19, - СМИ

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CentralAsia (TM) - В Туркменистане начата вакцинация детей от COVID-19. Как сообщают источники turkmen.news, процесс координируется через школы.

Прививать начали детей с шестого класса, то есть с 12 лет. В некоторых школах ученикам говорят, что вакцинация проводится по желанию, и об этом надо спросить родителей. В других учебных заведениях детей просто ставят в известность, что прививку «надо сделать» и что родители должны подписать согласие.

Некоторые родители напуганы такой перспективой. Они предупреждают детей, чтобы те ничего не подписывали и не давали в школе делать себе никаких уколов.

О каком препарате идет речь, не уточняется. Но, например, в России в ноябре 2021 года была выпущена вакцина «Спутник М», предназначенная для детей от 12 лет. С начала 2022 года ведутся исследования по применению этого препарата у детей от 6 лет.

Тем временем «Азатлык» сообщает, что в Балканском велаяте Туркменистана наблюдается всплеск заболеваемости детей ОРВИ. Источники издания утверждают, что у большинства заболевших тесты на коронавирус оказываются положительными, и уже якобы есть смертельные случаи. Медики говорят о смертях пяти-, девяти- и четырнадцатилетнего пациентов.

Изначально COVID-19 переносился детьми значительно легче, чем взрослыми. По состоянию на лето 2022 года ситуация несколько ухудшилась, но в целом такая статистика сохранялась. На тот момент смертность от COVID-19 среди несовершеннолетних составляла 0,005%, что в 300-400 раз реже, чем у взрослых. При этом эксперты указывали на важную роль детей как разносчиков инфекции. Ребенок, болеющий бессимптомно, может заразить пожилого родственника.

Власти Туркменистана не признали факт проникновения коронавируса на свою территорию. По их версии, Туркменистан остался единственной страной мира, не затронутой пандемией. При этом независимые источники изначально сообщали о гражданах Туркменистана, болеющих COVID-19 и умирающих от него точно так же, как люди во всем мире.

На днях на заседании Комитета ООН по правам человека Туркменистан отчитался о закупке 22 миллионов доз вакцин. Было объявлено, что почти все население страны старше 18 лет получило по четыре дозы прививки.