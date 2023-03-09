ISW: Войска РФ занимают не менее половины Бахмута (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 15:48, 09 марта 2023
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь на 9 марта опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, по состоянию на 8 марта российские войска занимают не менее 50% Бахмута Донецкой области.
По мнению аналитиков ISW, российские войска, вероятно, будут активизировать атаки на северо-западе и юго-западе Бахмута (к северу от Опытного и к югу от Ягодного соответственно), чтобы обойти реку Бахмутка, которая делит город на две половины.
При этом захвата села Дубово-Васильевка (утром об этом заявлял куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин) в ISW не комментируют.
Выводы института:
Маловероятно, что российские войска прорвутся за Бахмут, если войска РФ захватят город.
Немецкие и польские официальные лица объявили, что Германия и Польша поставят Украине 28 танков Leopard 2 в марте 2023 года, что укрепит возможности Украины по проведению контрнаступления в условиях больших потерь российских танков.
Российские войска продолжали наносить наземные удары по линии Купянск — Святово — Кременная.
Российские войска 8 марта продолжали наступательные действия в районе Бахмута, но завершить обход города так и не удалось.
Российские войска продолжали наступательные операции на окраинах Донецка.