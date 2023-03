ISW: Войска РФ занимают не менее половины Бахмута (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь на 9 марта опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, по состоянию на 8 марта российские войска занимают не менее 50% Бахмута Донецкой области.

По мнению аналитиков ISW, российские войска, вероятно, будут активизировать атаки на северо-западе и юго-западе Бахмута (к северу от Опытного и к югу от Ягодного соответственно), чтобы обойти реку Бахмутка, которая делит город на две половины.

При этом захвата села Дубово-Васильевка (утром об этом заявлял куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин) в ISW не комментируют.

Выводы института:

Маловероятно, что российские войска прорвутся за Бахмут, если войска РФ захватят город.

Немецкие и польские официальные лица объявили, что Германия и Польша поставят Украине 28 танков Leopard 2 в марте 2023 года, что укрепит возможности Украины по проведению контрнаступления в условиях больших потерь российских танков.

Российские войска продолжали наносить наземные удары по линии Купянск — Святово — Кременная.

Российские войска 8 марта продолжали наступательные действия в районе Бахмута, но завершить обход города так и не удалось.

Российские войска продолжали наступательные операции на окраинах Донецка.