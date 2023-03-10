Президент Узбекистана Мирзиёев принял Акылбека Жапарова

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 марта принял председателя Кабинета Министров, руководителя администрации президента Кыргызстана Акылбека Жапарова, сообщается на сайте президента РУз.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне в январе этого года в городе Бишкеке.

Особое внимание уделено дальнейшему углублению узбекско-кыргызских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, расширению сотрудничества в области экономики, торговли, энергетики, транспорта и логистики, а также активизации межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного обмена.

Акылбек Жапаров

Подчеркнута важность скорейшей реализации проектов кооперации в автомобилестроении, по созданию совместных хлопково-текстильных кластеров, выпуску электроприборов, а также совместному освоению месторождений полезных ископаемых.

В ходе встречи обсуждены практические аспекты совместного строительства Камбаратинской ГЭС-1. Подчеркнута необходимость активной подготовки проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан».

Шавкат Мирзиеев

Отмечено, что в текущем году намечено активное проведение ряда совместных мероприятий на уровне парламентов, правительств, экспертов, общественности и молодежи, направленных на углубление многопланового сотрудничества между двумя странами.

Состоялся также обмен мнениями по актуальным аспектам регионального сотрудничества.

Также Акылбек Жапаров передал главе государства искренние приветствия президента Кыргызстана Садыра Жапарова.