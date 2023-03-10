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Си Цзиньпин избран председателем КНР на третий срок
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин

CentralAsia (CA) -  Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) переизбрали председателем КНР Си Цзиньпина. Он стал первым в истории страны председателем, избранным на третий срок, передает «Синьхуа».

Си Цзиньпин также был переизбран на пост председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР.

Решение было принято единогласно. В голосовании приняли участие 2952 человека. Кроме того, первый вице-премьер Госсовета Хань Чжэн избран заместителем председателя КНР. Член постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая Чжао Лэцзи назначен председателем постоянного комитета ВСНП.

Голосование прошло на третьем пленарном заседании первой сессии ВСНП 14-го созыва. Незадолго до этого депутаты также одобрили план реформы аппарата Госсовета КНР, передает «Синьхуа». Госсовет является высшим исполнительным органом Китая. Окончательный план реформы до сих пор не опубликован. Известно, что он усилит «централизированное руководство» Коммунистической партии Китая и призван повысить эффективность госаппарата.

Си Цзиньпину 69 лет. Он стал генеральным секретарем ЦК Компартии Китая в 2012 году, был избран председателем КНР в 2013 и 2018 годах. В 2017 и 2022 годах переизбирался генсеком ЦК Компартии.

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