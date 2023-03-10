Лукашенко подписал закон о смертной казни чиновников за госизмену

Александр Лукашенко

CentralAsia (CA) - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, вводящий смертную казнь за государственную измену для госслужащих и военнослужащих, а также уголовную ответственность за дискредитацию Вооруженных сил. Об этом сообщается на сайте президента.

Закон был принят с целью «усиления противодействия преступлениям экстремистской (террористической) и антигосударственной направленности».

«Законом предусматривается распространение уголовной ответственности за измену государству, совершенную должностным лицом, на всех лиц, занимающих государственные должности. При этом за измену государству, совершенную должностным лицом или военнослужащим, вводится возможность применения исключительной меры наказания — смертной казни», — говорится в сообщении.

Некоторые преступления против государства будут дополнительно наказываться штрафом в размере до 50 тыс. базовых величин (в этом году размер базовой величины составляет 37 белорусских рублей; штраф составит до 1,85 млн белорусских рублей, или более $732,4 тыс.).

Граждане также теперь будут привлекаться к уголовной ответственности за пропаганду терроризма, дискредитацию военных и «нарушение требований по защите государственных секретов».

Кроме того, с трех до десяти суток увеличен срок задержания подозреваемых в госизмене, заговоре или «иных действиях с целью захвата государственной власти», а также в шпионаже.

При этом подозреваемые в подготовке к диверсиям или к нападению на учреждения, «пользующиеся международной защитой», в случае отказа от своих намерений и помощи расследованию смогут рассчитывать на освобождение от уголовной ответственности.

Согласно ст. 356 Уголовного кодекса страны, белорусы за измену государству до сих пор могли быть приговорены к лишению свободы на срок от 7 до 15 лет, а чиновники и военные — тюремным заключением на срок от 10 до 20 лет.

Белоруссия — единственная страна в Европе и СНГ, в которой применяется смертная казнь. Согласно белорусскому законодательству, Она не может назначаться женщинам, лицам меньше 18 лет и мужчинам старше 65 лет. Смертная казнь, в частности, предусмотрена за развязывание агрессивной войны, убийство представителя иностранного государства или сотрудника внутренних дел.