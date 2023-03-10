В Законодательной палате на обсуждении проекта поправок в Конституцию Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Конституцию Узбекистана планируется обновить на 65%. Об этом сообщает пресс-служба Законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента) страны.

В основной закон внесут 27 новых статей, увеличив тем самым их число со 128 до 155. К действующим 275 нормам добавят еще 159, доведя их количество до 434.

«Концептуальные изменения вносятся в 91 из 128 статей. В результате наша Конституция полностью обновляется как по содержанию, так и по форме», — пояснил председатель Комитета парламента по противодействию коррупции и судебно-правовым вопросам Жахонгир Ширинов на заседании по рассмотрению проекта постановления о проведении референдума по принятию Конституции Узбекистана в новой редакции.

В ходе общественных обсуждений поправок в Конституцию поступило более 220 тысяч предложений, каждое четвертое было включено в проект, отметили в парламенте, пишет «Фергана».

Исходя из политико-правовой значимости, объема и размера вносимых изменений и дополнений законопроект «О внесении изменений и дополнений в Конституцию» предложено назвать «Конституция в новой редакции».

По словам Ширинова, как передает «Газета.uz», в Конституции планируется изменить принцип «государство — общество — человек» на «человек — общество — государство», то есть «поставить интересы человека превыше всего». Узбекистан планируется объявить социальным государством, утроив нормы социальных обязательств государства.

Число сенаторов планируется сократить с нынешних 100 до 65, полномочия председателей кенгаша (совета) народных депутатов и хокимов (глав администраций) разделят (сейчас хокимы возглавляют кенгаши).

В Конституции закрепят норму о невозможности избрания одного и того же человека на определенную должность более двух раз подряд. Норма будет распространяться на президента страны, спикера Законодательной палаты, председателя Сената, председателя кенгаша народных депутатов области, района или города, хокима, генпрокурора, главы Центральной избирательной комиссии, председателей и зампредов Верховного суда и Высшего совета судей.

В случае одобрения проекта закона «Конституция в новой редакции» депутатами Законодательной палаты сенат должен рассмотреть его в течение 60 дней, после чего документ направят президенту для подписания и обнародования.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев анонсировал конституционную реформу на церемонии инаугурации, прошедшей 6 ноября 2021 года. В мае была образована Конституционная комиссия, главной задачей которой определен сбор от населения предложений по изменению основного закона. 22 июня комиссия объявила о внесении проекта поправок в парламент. Сообщалось, что в него включены свыше 170 изменений и дополнений, которые охватывают 66 статей Основного закона. Депутаты Законодательной палаты единогласно приняли законопроект в первом чтении.

25 июня проект выложили для всеобщего обсуждения. Сообщая об этом, в парламенте отметили, что «проектом предусматривается внесение в 64 статьи Основного закона более 200 изменений, а также включение 6 новых статей, которыми вводятся 16 новых норм». Поправки были отобраны из более 60 тысяч предложений, поступивших за месяц в Конституционную комиссию.

Среди самых значимых поправок оказались изменение срока полномочий президента с пяти до семи лет.