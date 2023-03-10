За сутки в Казахстане выявлено 60 случаев коронавирусной инфекции

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 60 случаев коронавирусной инфекции, новых случаев пневмонии и летальных исходов не зафиксировано, сообщает Минздрав.

Всего в стране подтверждено 1 408 509 случаев коронавирусной инфекции.

На 10 марта лечение получает 1 731 человек (1 553 КВИ+ и 178 КВИ-), из них в стационарах остаются 132 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся – 1 599. Двое заболевших находятся в тяжелом состоянии, в крайне тяжелом – трое, еще двое пациентов – на аппаратах ИВЛ.

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Коронавирус в Казахстане

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