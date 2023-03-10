В турецком Кайсери произошло землетрясение магнитудой 4,8

CentralAsia (CA) - Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в районе Хаджилар турецкого города Кайсери. Об этом сообщает Нaberturk со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 7 км. Подземные толчки были зафиксированы в 05:28 по местному времени.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля. Эпицентром стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны. Подземные толчки стали самыми мощными в Турции за последние 84 года. В результате погибли более 46 тысяч человек.