Губернатор афганской провинции Балх, граничащей с Узбекистаном, погиб в результате атаки террориста-смертника

Мохаммад-Давуд Музаммил

CentralAsia (CA) - Губернатор афганской провинции Балх Мохаммад-Давуд Музаммил, назначенный на этот пост радикальным движением «Талибан», был убит в результате взрыва утром 9 марта. Об этом сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на силовые структуры талибов в Балхе.

Как уточняется, Музаммил погиб в результате взрыва в администрации провинции, которая расположена в городе Мазари-Шариф. Взрыв устроил на втором этаже здания администрации террорист-смертник, надевший жилет со взрывчаткой. Кроме губернатора, погибли еще два человека.

Ответственность за убийство губернатора провинции взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ).

На данный момент это самый высокопоставленный чиновник из числа назначенных «Талибаном», погибший после захвата власти талибами в августе 2021 года.

Отмечается, что Балх граничит с Узбекистаном, и именно через эту провинцию в Афганистан завозится из Узбекистана различная продукция и гуманитарная помощь, в том числе международная. Кроме того, узбекистанский Термез связывает с Мазари-Шарифом железная дорога.