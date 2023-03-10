Губернатор афганской провинции Балх, граничащей с Узбекистаном, погиб в результате атаки террориста-смертника

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- 13:27, 10 марта 2023
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- Обновлено: 13:28, 10 марта 2023
CentralAsia (CA) - Губернатор афганской провинции Балх Мохаммад-Давуд Музаммил, назначенный на этот пост радикальным движением «Талибан», был убит в результате взрыва утром 9 марта. Об этом сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на силовые структуры талибов в Балхе.
Как уточняется, Музаммил погиб в результате взрыва в администрации провинции, которая расположена в городе Мазари-Шариф. Взрыв устроил на втором этаже здания администрации террорист-смертник, надевший жилет со взрывчаткой. Кроме губернатора, погибли еще два человека.
Ответственность за убийство губернатора провинции взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ).
На данный момент это самый высокопоставленный чиновник из числа назначенных «Талибаном», погибший после захвата власти талибами в августе 2021 года.
Отмечается, что Балх граничит с Узбекистаном, и именно через эту провинцию в Афганистан завозится из Узбекистана различная продукция и гуманитарная помощь, в том числе международная. Кроме того, узбекистанский Термез связывает с Мазари-Шарифом железная дорога.