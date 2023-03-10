CentralAsia (UZ) - Референдум по новой Конституции Узбекистана назначен на 30 апреля. Такое решение приняли 10 марта депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана.

Ожидается, что постановление по дате референдума сенат (верхняя палата парламента) рассмотрит 14 марта. В случае одобрения документа он будет опубликован.

Ранее сообщалось, что поправки планируется внести в 65% статей Конституции. В нее добавят 27 новых статей, увеличив тем самым их число со 128 до 155. Количество норм доведут с 275 до 434.

В декабре 2021 года президент Шавкат Мирзиеев выступил с инициативой изменить Конституцию страны. Проект закона предусматривает более 200 изменений в 64 статьи Конституции. В нем, в частности, предполагается продление срока президентских полномочий с 5 до 7 лет, запрет смертной казни, запрет выдачи гражданина страны иностранному государству. В нём также отражены нормы дальнейшего совершенствования основ государственной власти, усиления полномочий парламента, обеспечения активного участия граждан в законотворческом процессе. Между тем, в законопроекте отсутствовал статус независимости Каракалпакстана.

Конституция Узбекистана была принята 8 декабря 1992 года на сессии Верховного Совета республики. За прошедшее время в Основной закон страны поправки вносились 15 раз.