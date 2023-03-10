Парламент Грузии официально отозвал законопроект об иноагентах

// Reuters

CentralAsia (CA) - Фракция правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» в пятницу на пленарном заседании парламента проголосовала против принятия законопроекта об иностранных агентах «О прозрачности иностранного влияния». Об этом сообщает грузинский телеканал Рустави-2. На заседании за его принятие выступил 1 депутат, 35 — против (в парламенте Грузии 150 депутатов, на сессии всего присутствовали 112 депутатов).

«Тридцать пять депутатов против, один — за. Заседание закрыто»,— подытожил процедуру спикер парламента Шалва Папуашвили.

Проект закона о «Прозрачности иностранного влияния» грузинский парламент одобрил в первом чтении 7 марта. Решение спровоцировало массовые протесты. 8 марта демонстранты окружили здание парламента и забрасывали в окна бутылки и петарды, а спецназ применил водометы и слезоточивый газ. Накануне, 9 марта МВД Грузии сообщило о том, что были задержаны 133 человека.

Утром 9 марта представители правящей партии «Грузинская мечта» и общественного движения «Сила народа» заявили, что законопроект будет отозван из парламента. «Машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть населения. На законопроект был наклеен ложный ярлык российского закона, а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отход от европейского курса»,— говорилось в сообщении.