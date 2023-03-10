В Туркменистане после принятия закона о защите животных продолжили убивать бродячих собак, - СМИ

CentralAsia (TM) - В Туркменабате по инициативе хякимлика (администрации) города в марте текущего года возобновилось массовое уничтожение бездомных животных. Об этом сообщает «Хроника Туркменистана».

По данным издания, работники ЖКХ травят и забивают арматурой бездомных собак и щенков, а трупы животных сжигают на улице. К примеру, в микрорайоне Химик на глазах у жителей, в том числе детей, за два дня уничтожили 15 собак. Также зафиксированы случаи массового убийства собак в микрорайонах Гагарина и Водники. (Видео с убийством животных опубликовано в Telegram-канале «Хроники Туркменистана»).

Местные жители пытаются этому препятствовать. Так, местная активистка Марина Загреева собрала подписи против убийства бездомных животных, регулярно обращается в хякимлик с предложением создать приют для собак.

Однако работники администрации делают вид, что не понимают, о чем идет речь, или говорят, что бездомные собаки – это мусор, от которого нужно очищать город.

СМИ сообщали, что с середины февраля кампания по «очистке» городов от бродячих животных началась в Ашхабаде и в Ахалском велаяте (области).

Массовое уничтожение бродячих собак возобновилось несмотря на принятие властями Туркменистана закона о защите животных, запрещающих жестокое обращение и убийство.

Сообщения о жестоких кампаниях по уничтожению бездомных животных поступают из Туркменистана регулярно. В последние годы зоозащитники заявляют об усилении этих мер. Нередко жертвами кампаний по массовому уничтожению становятся не только бездомные собаки и кошки, но и животные, у которых есть хозяева.

В то же время на официальном уровне истребление кошек и собак никак не комментируется, а в 2019 году президент Гурбангулы Бердымухамедов и вовсе распорядился создать в стране приют для животных по самым высоким мировым стандартам.