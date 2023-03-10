Бывший президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов написал песню в честь свадьбы внука

Гурбангулы Бердымухамедов

CentralAsia (TM) - Бывший президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов написал песню в честь свадьбы своего внука Керимгулы. Текст песни опубликован госинформагентством ТДХ и правительственной газетой «Нейтральный Туркменистан». Как сообщает Turkmenportal, это «восхитительное вокально-инструментальное сочинение, воспевающее сокровенные чаяния родительского сердца» уже исполнил заслуженный артист Туркменистана Довлет Аманлыков.

Как пишет turkmen.news, в песне под названием «Поздравление молодым» нет прямого посвящения Керимгулы Бердымухамедову, его имя вообще не упоминается. Однако в ней есть строки:

Сегодня день твоей свадьбы!

Пусть ваши имена

Тысячи лет сияют звездами

Подержать бы на руках, радуясь,

Правнука.

Дорожи своим авторитетом,

Дорогой мой внук!

Шаг за шагом преодолевается

Жизненный путь.

Нежность тебе свою пусть отдает

Цветок, который ты полюбил!

Слова, рожденные сердцем,

Я тебе подарил!

О свадьбе 21-летнего Керимгулы не было объявлено официально, но источники turkmen.news еще 24 февраля сообщили о назначенном на 25 февраля празднике. Позднее стало известно, что 25 февраля в отеле «Мизан» состоялся девичник, а 26-го в отеле «Аркадаг» — общие торжества с женихом и его родственниками. О невесте известно лишь то, что она происходит из семьи сотрудника МВД. Молодым подарили коттедж из тех, что строился для сотрудников этого ведомства, и автомобиль марки BMW M4.

О личной жизни семьи Бердымухамедовых известно мало. Сердар Бердымухамедов, с марта 2022 года занимающий пост президента, является единственным сыном Гурбангулы, который находился на этой должности с 2007 года. Керимгулы, родившегося в семье Сердара в 2002 году, называют любимцем деда. Еще во времена его президентства он неоднократно появлялся с ним в репортажах СМИ — в частности, они вместе сочиняли и исполняли песни. Для сравнения, СМИ никогда не сообщали о таком неформальном общении Гурбангулы с Сердаром.