Армения отказалась от квоты на должность замгенсека ОДКБ

CentralAsia (CA) - В Армении решили отказаться от своей квоты заместителя генсека Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил пресс-секретарь МИД республики Ваан Унанян, пишет агентство Armenpress.

По его словам, власти страны уже направили соответствующее предложение в ОДКБ.

О причинах такого решения не сообщается.

В январе Армения отказалась от проведения учений ОДКБ «Нерушимое братство-2023» на своей территории. Как заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, в армянском министерстве обороны сочли нецелесообразным проведение подобных мероприятий в стране в настоящее время. В середине февраля начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров сообщил, что учения «Нерушимое братство» пройдут в Кыргызстане.

В состав ОДКБ входят шесть государств - Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.