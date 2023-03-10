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Советник Зеленского анонсировал контрнаступление Украины через два месяца
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк

CentralAsia (CA) -  Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в интервью итальянской газете La Stampa, что ВСУ проведут контрнаступление через два месяца. Он также назвал бои за Бахмут стратегическим успехом Украины.

«Мы нуждаемся в увеличении поставок тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Мы не торопимся, реорганизуемся в течение следующих двух месяцев», - заявил он.

По словам Подоляка, ВСУ «измотает» российскую армию, а потом сосредоточит свои силы на другом направлении.

6 марта президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором, в частности, обсуждалась ситуация на Бахмутском направлении. Командование ВСУ выступило за удержание города.

Бои за Бахмут, находящийся на подконтрольной Украине части Донецкой области, идут с лета 2022 года. 20 февраля Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не будут сражаться за Бахмут любой ценой.

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