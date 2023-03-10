Число жертв землетрясений в Турции превысило 47 тысяч

CentralAsia (CA) - Число жертв землетрясений 6 февраля на юго-востоке Турции превысило 47 тыс. человек, заявил 10 марта президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Катастрофа века так или иначе сказалась на жизни порядка 14 млн граждан в 10 провинциях. В результате землетрясений погибли более 47 тыс. граждан, пострадали и были спасены более 115 тыс. граждан», - заявил Эрдоган, выступая после подписания указа о проведении всеобщих выборов 14 мая.

По его словам, число рухнувших и находящихся под риском обрушения зданий превышает 270 тыс. Власти планируют в течение года построить порядка 244 тыс. новых многоквартирных домов и 75 тыс. сельских домов для пострадавших.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения «катастрофой века».