Папа Римский: война в Украине подпитывается имперскими интересами, и не только России

CentralAsia (CA) - Папа Римский Франциск утверждает, что войну в Украине подпитывают имперские интересы не только России, но и других сторон. Об этом он сказал в интервью швейцарско-итальянской телерадиокомпании RSI.

«Там есть имперские интересы не только России, но и других империй. Для империи свойственно ставить нации на второе место», - сказал Папа.

Конфликт в Украине Франциск назвал «третьей мировой войной».

«За чуть более чем сто лет было три мировые войны: 14-18-го, 39-45-го и эта, которая является мировой войной. Она началась по кусочкам, а теперь никто не может сказать, что это не мировая война. Все великие державы втянуты в нее. Поле боя - это Украина. Там воюют все», - отметил Франциск.

По его словам, это заставляет задуматься об индустрии вооружений: «Ведется война, продается старое оружие, испытывается новое».

Папа отметил, что готов к разговору с президентом России Владимиром Путиным.

«Я бы говорил с ним так же четко, как я говорю на публике. Он образованный человек. На второй день войны я был в российском посольстве при Святом Престоле, чтобы сказать, что готов поехать в Москву, если Путин оставит мне окно для переговоров. Лавров написал мне, что спасибо, но сейчас не время. Путин знает, что я доступен» - сказал он.