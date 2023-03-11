Ли Цян назначен премьером Госсовета КНР

Ли Цян

CentralAsia (CA) - В ходе Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) новым премьер-министром Государственного совета КНР (высший исполнительный орган страны) избран Ли Цян, передает «Синьхуа».

Бывший премьер, Ли Кэцян, возглавлял китайское правительство с 2013 года и в 2023-м истекал второй срок его полномочий. По закону, находиться на этом посту дольше нельзя.

63-летний Ли Цян вошел в состав постоянного комитета политбюро ЦК Компартии Китая в октябре 2022 года. В течение почти 30 лет он работал на различных должностях в Верховном народном суде. В 2012 году был назначен заместителем секретаря Центральной комиссии по проверке дисциплины ЦК Компартии Китая. Ли Цян с 2017-го по 2022-й был секретарем Шанхайского городского комитета Коммунистической партии Китая (КПК).

Кандидатуру Ли Цяна выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин, указывает «Синьхуа». Указ о назначении нового главы правительства китайский лидер уже подписал.

Самого Си Цзиньпина, который находится у власти с 2013 года, накануне, 10 марта, впервые в истории страны переизбрали на третий срок. В отличие от премьера, председатель может занимать свой пост более двух сроков. Соответствующие изменения в Конституцию Китая внесли в 2018 году.

Назначение Ли Цяна было ожидаемым, СМИ называли его кандидатом на эту должность: например, CNN указывал, что политик — это протеже Си Цзиньпина.

Помимо нового премьера Госсовета, участники ВСНП выбрали председателя Верховного народного суда. Им стал бывший генеральный прокурор Чжан Цзюнь. Его прошлый пост занял заместитель Ин Юн.

Кроме того, на ВСНП назначили директора Государственного комитета по надзору, который борется с коррупцией. Повышение до этой должности получил замдиректора комитета Лю Цзиньго. Также были назначены два заместителя председеталя Центральной военной комиссии — генералы Чжан Юся и Хэ Вэйдун.