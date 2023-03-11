В США закрылся один из крупнейших банков Silicon Valley

CentralAsia (CA) - В Калифорнии закрылся Silicon Valley Bank (SVB), пишет РИА Новости.

Silicon Valley Bank, Санта-Клара, Калифорния, был закрыт сегодня калифорнийским департаментом финансовой защиты и инноваций, который назначил Федеральную корпорацию страхования вкладов конкурсным управляющим.

Все застрахованные депозиты FDIC перевел из SVB в отдельную структуру — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.

Все застрахованные вкладчики будут иметь полный доступ к своим застрахованным вкладам не позднее утра понедельника, заявили в корпорации.

SVB специализировался на работе со стартапами Кремниевой долины. На этой неделе стало известно, что его владельцы ведут переговоры о продаже бизнеса. Восьмого марта банк объявил о продаже практически всех имеющихся ценных бумаг и после уплаты налогов получил убыток в размере 1,8 миллиарда долларов.

Попытка привлечь капитал в два миллиарда долларов на следующий день закончилась неудачей. Акции SVB обрушились более чем на 60 процентов, а 10 марта торги вообще были приостановлены. В результате 9 марта банковский сектор США просел на 6,5 процента, а 10 марта — на 3,5 процента. После этого SVB нанял консультантов для изучения возможности продажи.