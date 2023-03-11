экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Высший избирательный совет Турции утвердил проведение выборов 14 мая
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Высший избирательный совет Турции утвердил принятое ранее президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом решение о назначении парламентских и президентских выборов на 14 мая. Решение опубликовано в официальной газете Турции (Resmi Gazete).

Высший избирательный совет принял решение единогласно. В случае необходимости второй тур будет проведен 28 мая.

Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган намерен вновь принять участие в выборах в качестве единого кандидата от «Республиканского альянса». 69-летний Эрдоган возглавляет страну с 2014 года. Его оппонентом станет единый кандидат от оппозиционного «Народного альянса», лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу. Среди своих целей 74-летний политик называл возвращение к парламентской системе правления, которая была ликвидирована Эрдоганом в 2017 году.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com