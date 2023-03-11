В Китае оценили затраты на вакцинацию населения от COVID-19

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CentralAsia (CA) - Вакцинация населения Китая от коронавируса обошлась стране в 150 млрд юаней, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на данные Национального управления безопасности здравоохранения (NHSA).

Издание указывает, что одна доза вакцины стоит в среднем 16 юаней (около 175 руб.). В большинстве случаев людей прививали препаратами от государственной компании Sinopharm и частной Sinovac.

Еще 4,3 млрд юаней было потрачено на тесты, указали в NHSA. Эта сумма, отмечает газета, меньше реальной, которую потратили в стране на тестирование, поскольку его с мая прошлого года выполняют за счет местных бюджетов.

С осени прошлого года Китай, откуда коронавирус в 2019 году стал распространяться по миру, начал постепенно смягчать действовавшие все время до этого пандемийные ограничения: сократили срок карантина для тех, кто контактировал с зараженными, отменили неизбирательное всеобщее ПЦР-тестирование и т.д.

На этом фоне стали появляться сообщения о всплеске заболеваемости вирусом. В конце декабря Financial Times со ссылкой на заместителя директора Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Сунь Яна писала, что в первые 20 дней месяца после отмены ограничений заболели около 250 млн человек, то есть почти пятая часть населения.

Подобные данные вызвали опасения о возникновении новой волны пандемии в других странах. Многие государства приняли решение ужесточить требования к въезжающим из Китая. США, например, с января стали требовать у таких лиц отрицательный тест на коронавирус и отменили эту меру только 10 марта.