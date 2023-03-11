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Около 80 новых случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 82 случая коронавирусной инфекции и 3 новых случая коронавирусной пневмонии, летальных исходов не зафиксировано, сообщает Минздрав.

Всего в стране подтверждено 1 408 591 случай коронавирусной инфекции и 90 888 случаев коронавирусной пневмонии.

На 11 марта лечение получает 1 752 человека (1 573 КВИ+ и 179 КВИ-), из них в стационарах остаются 130 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся – 1 622. Двое заболевших находятся в тяжелом состоянии, в крайне тяжелом – трое, еще двое пациентов – на аппаратах ИВЛ.

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Коронавирус в Казахстане
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