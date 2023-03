ISW заявляет об успехах войск РФ в Бахмуте и их продвижении на территорию завода АЗОМ (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь на 11 марта опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские силы добились успехов в Бахмуте и по состоянию на 10 марта зачищают восточную часть города.

«На кадрах с геолокацией, опубликованных 10 марта, видно, что российские силы продвинулись на новые позиции на северо-западе Бахмута в пределах 800 метров от металлообрабатывающего завода АЗОМ», - говорится в сообщении.

О заходе в промзону «Артемовского завода обработки цветных металлов» вчера днем заявляла ЧВК «Вагнер». Говорилось о взятии под контроль территории очистных сооружений предприятия, расположенных с северной стороны.

Также ISW приводит данные с фронта на линии Сватово-Кременная.

«Солдат Западного военного округа РФ заявил в интервью, опубликованном 9 марта, что российские войска взяли под контроль важные высоты возле Макеевки (22 км к северо-западу от Кременной), но ISW не наблюдала никаких визуальных подтверждений российских успехов у Макеевки», - говорится в отчете.

Выводы института:

Российские силы продолжают устанавливать оборонительные рубежи в тыловых районах, далеких от нынешних линий фронта, и в районах России, где, скорее всего, никогда не будет боевых действий.

Российские источники утверждали, что российские войска провели ограниченные наземные атаки вдоль линии Святово-Кременная.

Российские источники утверждали, что силы группы Вагнера вошли в застроенный промышленный комплекс АЗОМ, и лобовые атаки на комплекс, вероятно, дорого обойдутся силам группы Вагнера.

Российские силы продолжают разведывательную деятельность вблизи островов в дельте Днепра.

Группа «Вагнера» продолжает наращивать усилия по подбору персонала в России.