Премьер Казахстана поручил провести сейсмоаудит в Алматы после землетрясений в Турции и Сирии

CentralAsia (KZ) - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в ходе рабочей поездки в Алматы поручил провести в городе сейсмический аудит и усилить меры контроля в строительстве, сообщила пресс-служба правительства.

Алматы является крупнейшим мегаполисом республики с населением более 2 млн человек. Город расположен в сейсмически активной зоне.

«Особое внимание премьер-министр уделил вопросам сейсмической безопасности. По его словам, трагедия, произошедшая в Турции и Сирии, должна стать большим уроком для республики, в особенности для Алматы», - говорится в сообщении пресс-службы по итогам прошедшего совещания.

Смаилов отметил, что в последний раз паспортизация объектов в городе проводилась в 2017 и 2018 годах. В этой связи министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с администрацией города поручено в кратчайшие сроки провести аудит и реализовать действенные меры по усилению сейсмической безопасности.

«Необходимо использовать мировой опыт этих в вопросах, причем не только в Алматы, но и во всех других регионах республики, потенциально подверженных землетрясениям. Уполномоченным госорганам нужно оперативно рассмотреть вопрос законодательного ужесточения ранее упраздненных процессов проектирования, строительства и контроля», — сказал Смаилов.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения «катастрофой века». Число жертв землетрясений Турции превысило 47 тыс. человек, в Сирии 5,9 тыс. человек.

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