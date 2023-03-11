В Индии зарегистрировали первые случаи смерти от гонконгского гриппа

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CentralAsia (CA) - Правительство Индии сообщило о регистрации в стране двух случаев смерти от вируса гриппа А подтипа H3N2, так называемого гонконгского гриппа, сообщает The Indian Express.

Смертельные случаи зарегистрированы в штате Карнатака и Харьяна. Всего по стране выявили около 90 случаев заражения этим вирусом.

Врачи Индии намерены возобновить протоколы Covid-19, чтобы остановить распространение вируса.

Подтип вируса гриппа H3N2 вызвал пандемию гриппа 1968 года, которая началась в Гонконге и привела к смерти около миллиона человек во всём мире.

Его симптомы схожи с симптомами любого другого гриппа. Они включают лихорадку, боль в теле, горле и головную боль, насморк или заложенность носа и сильную усталость.

По данным Индийской медицинской ассоциации, инфекция, вызванная H3N2, обычно длится от пяти до семи дней, а лихорадка начинает спадать через три дня. Однако кашель может сохраняться до трёх недель. Вирус А/H3N2 обычно поражает детей в возрасте до 15 лет и взрослых старше 50 лет. Дети и люди с сопутствующими заболеваниями, такими как астма, диабет, сердечные заболевания, ослабленная иммунная система и неврологические заболевания или нарушения развития нервной системы, подвергаются более высокому риску.