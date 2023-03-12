Сенат Франции проголосовал за пенсионную реформу, против которой более миллиона человек выходили протестовать

// Евроньюс.

CentralAsia (CA) - Сенат Франции одобрил непопулярный план пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона, поскольку сотни тысяч протестующих собрались в городах по всей стране, чтобы выступить против изменений, пишет Al Jazeera.

Сенаторы проголосовали поздно вечером в субботу за принятие реформ 195 голосами против 112, приблизив принятие пакета, ключевой мерой которого является повышение пенсионного возраста на два года до 64 лет, к принятию закона.

«После сотен часов обсуждений Сенат принял план пенсионной реформы. Это ключевой шаг к осуществлению реформы, которая гарантирует будущее нашей пенсионной системы», - написала премьер-министр Элизабет Борн в Twitter.

Она добавила, что полностью привержена обеспечению того, чтобы текст был окончательно принят в ближайшие дни.

Теперь, когда Сенат принял законопроект, он будет рассмотрен совместным комитетом законодателей нижней и верхней палат, вероятно, в среду.

Если комитет согласится с текстом, окончательное голосование в обеих палатах, скорее всего, состоится в четверг. Но исход этого все еще кажется неопределенным в нижней палате, Национальном собрании, где партии Макрона нужны голоса союзников для получения большинства.

Если правительство опасается, что у него не хватит голосов в нижней палате, у него все еще есть возможность протолкнуть текст без голосования в парламенте с помощью редко используемого и весьма спорного конституционного инструмента, известного как статья 49:3.

Профсоюзы, которые яростно выступали против этих мер, все еще надеялись в субботу заставить Макрона отступить, хотя протесты против реформы в этот день были намного меньше, чем некоторые предыдущие.

Согласно данным Министерства внутренних дел, в субботу 368 тыс. демонстрантов прошли маршем по различным городам. Власти ожидали, что в акции примут участие до миллиона человек после того, как в начале недели на улицы вышли рекордные 1,28 млн человек.

Напряженность усилилась в субботу вечером, когда парижская полиция заявила, что произвела 32 ареста после того, как некоторые протестующие бросали предметы в силы безопасности, при этом были сожжены мусорные баки и разбиты окна.

В совместном заявлении французские профсоюзы, демонстрирующие редкую демонстрацию единства с тех пор, как в конце января началось протестное движение, призвали правительство как можно скорее организовать консультации граждан.

Профсоюзы заявили, что планируют продолжать оказывать давление, запланировав на среду дополнительный день общенациональных забастовок и протестов.

Опросы общественного мнения показывают, что большинство избирателей выступают против плана Макрона, в то время как незначительное большинство поддерживает забастовки. Большинство людей, однако, заявили, что они верят, что президент в конечном итоге добьется принятия реформы.

Правительство настаивает на том, что план реформ необходим для того, чтобы у французской пенсионной системы не закончились деньги, но многие считают изменения, такие как повышение пенсионного возраста, несправедливыми по отношению к людям, которые начали работать молодыми.

Реформы также увеличили бы количество лет, в течение которых люди должны вносить взносы, чтобы получать полную пенсию. Протестующие говорят, что женщины, особенно матери, также находятся в невыгодном положении в связи с новыми реформами.