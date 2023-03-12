НАСА начало следить за астероидом, который может врезаться в Землю в 2046 году

Новый астероид 2023 DW

CentralAsia (CA) - Из миллионов астероидов в Солнечной системе известно, что очень малая часть потенциально может столкнуться с Землей. Но всего две недели назад ученые обнаружили новый астероид, который пока, по-видимому, представляет один из самых больших рисков из всех, пишет CBS News.

По данным Европейского космического агентства, астероид, известный как DW 2023, был впервые обнаружен только 26 февраля. Теперь он был добавлен в Список рисков агентства, каталог космических объектов, которые потенциально могут оказать какое–либо воздействие на Землю, и из-за того, что ученые до сих пор видели, в настоящее время он занимает 1-е место в списке.

Но это не означает, что катастрофический ущерб неизбежен.

Астероид DW 2023 имеет рейтинг по Туринской шкале 1, что означает, что в настоящее время, согласно прогнозам, он не будет представлять «необычного уровня опасности», согласно шкале. Исследователи полагают, что его диаметр составляет около 50 метров — примерно длина плавательного бассейна олимпийского размера, – но заявили, что «неопределенность в размерах может быть большой».

«Текущие расчеты показывают, что вероятность столкновения крайне маловероятна без каких-либо причин для общественного внимания или беспокойства», - говорится в этой классификации рейтинга. Все остальные 1448 астероидов в списке рисков имеют рейтинг по шкале 0.

По оценкам ЕКА, в настоящее время вероятность столкновения астероида с Землей составляет 1 к 607.

Самое раннее, когда астероид потенциально столкнется с Землей, - это не более чем через два десятилетия. По данным Европейского космического агентства, прогнозируется, что DW 2023 может повлиять на планету в День Святого Валентина 2046 года. Это также потенциально может повлиять на последующие Дни Святого Валентина – с 2047 по 2051 год, согласно списку рисков.

Координационное управление планетарной обороны НАСА заявляет, что оно отслеживает астероид и что риск его столкновения с Землей в 2046 году остается очень небольшим.

Часто, когда новые объекты обнаруживаются впервые, требуется несколько недель сбора данных, чтобы уменьшить неопределенность и адекватно предсказать их орбиты на годы вперед. Орбитальные аналитики продолжат следить за астероидом и обновлять прогнозы по мере поступления новых данных, пишет управление.

Астроном Пьеро Сиколи сказал, что, по его мнению, существует примерно 1 шанс из 400, что астероид действительно столкнется с Землей.

Карта его расчетов, которая со временем может измениться, показывает, что если бы он столкнулся с Землей, то мог бы упасть где угодно между Индийским океаном и недалеко от Восточного побережья США.