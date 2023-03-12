Казахстанца осудили за оскорбление бывшей жены

CentralAsia (KZ) - Жителя села осудили за то, что оскорблял бывшую жену — он писал ей по WhatsApp нецензурные слова и оскорблял. Женщина потребовала от обидчика миллион тенге и добилась того, что его осудили, пишет «Диапазон».

Так, в селе Кобдинского района жительница обвинила бывшего мужа в оскорблении и потребовала через суд привлечь его к уголовной ответственности. Она заявила, что он писал ей сообщения с нецензурными словами, оскорблениями и угрозами. А позже стал отправлять подобные сообщения ее младшей сестре. Частный обвинитель предположила, что он так себя ведет из-за того, что семья распалась. Она потребовала, чтобы он выплатил ей 1 млн тенге за моральные страдания.

Обвиняемый вину не признал, сказав, что он находился в местах лишения свободы, а его телефон остался у бывшей жены, и она с него писала оскорбительные сообщения на свой номер, то есть сама себе. А еще обвинил бывшую жену в том, что пока он был лишен свободы, она продала все нажитое во время брака и потратила на выпивку, а когда деньги кончились, решила потребовать с него.

Суд установил, что обвиняемый действительно выражался в адрес бывшей супруги неприличными словами, унизил ее честь и достоинство, то есть совершил уголовный проступок с использованием средств телекоммуникаций.

Суд приговорил его к штрафу в 69 тыс. тенге. Также его обязали выплатить бывшей жене 50 тыс. тенге за моральный вред.

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