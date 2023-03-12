В Израиле сотни тысяч людей протестуют против планов ограничить полномочия Верховного суда

- Азия и мир, политика
- 12:51, 12 марта 2023
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CentralAsia (CA) - Сотни тысяч людей митингуют в городах по всему Израилю 10-ю неделю подряд, протестуя против планов правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху ограничить полномочия Верховного суда, пишет Al Jazeera.
Организаторы заявили, что в субботних митингах приняли участие рекордные 500 тыс. человек, что делает их одними из крупнейших в истории Израиля.
СМИ в Израиле оценивают явку в 250-300 тыс. человек.
Демонстрации проходят в тот момент, когда правительство Нетаньяху готовится приступить к реализации своей законодательной программы на следующей неделе, избегая призывов к паузе, чтобы дать возможность провести переговоры по вызывающим разногласия судебным реформам.
Митинги разошлись без серьезных инцидентов, хотя полиция арестовала трех протестующих, которые блокировали движение на кольцевой дороге Тель-Авива.
Шумиха вокруг законодательных изменений ввергла Израиль в один из худших внутренних кризисов. Помимо протестов, которые вывели на улицы десятки тысяч израильтян и недавно переросли в насилие, в обществе усилилась оппозиция: лидеры бизнеса и юридические чиновники выступают против того, что, по их словам, приведет к разрушительным последствиям плана.
Поправки придали бы больший вес правительству в комитете, который отбирает судей, и лишило бы Верховный суд права отменять любые поправки к так называемым основным законам, квази-конституции Израиля.
Эти положения уже были одобрены законодателями в первом чтении.
Другой элемент реформ дал бы парламенту, состоящему из 120 членов, право отменять решения Верховного суда простым большинством в 61 голос.
Критики говорят, что изменения разрушат систему сдержек и противовесов в стране и сосредоточат власть в руках премьер-министра и его союзников.