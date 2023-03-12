ISW: Российские войска не добились каких-либо подтвержденных успехов в Бахмуте 11 марта (карта военных действий в Украине)
- Азия и мир, политика
- 14:44, 12 марта 2023
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- Обновлено: 14:50, 12 марта 2023
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Российские войска не добились каких-либо подтвержденных успехов в Бахмуте 11 марта, утверждает Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в своей статье по состоянию на 15:30 вечера по восточному времени 11 марта.
Украинские и российские источники продолжают сообщать о тяжелых боях в городе, но боевики группы Вагнера, вероятно, становятся все более зажатыми в городских районах, таких как промышленный комплекс АЗОМ, и поэтому им трудно добиться значительных успехов, говорится в материале.
Ключевые выводы института:
- Российские войска не добились каких-либо подтвержденных успехов в Бахмуте 11 марта.
- Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подтвердила, что в ближайшем окружении Кремля идет борьба, что Кремль уступил централизованный контроль над российским информационным пространством и косвенно, что президент России Владимир Путин не может это исправить.
- Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что после битвы при Бахмуте он превратит «Вагнер» в бескомпромиссную идеологическую элиту, параллельную военной организации.
- Украинские источники сообщают, что украинские войска продвинулись в направлении Сватово.
- Российские войска продолжают возводить укрепления в Запорожской области.
- Российские мобилизованные солдаты продолжают публиковать жалобы на то, что командиры плохо обращаются с ними и используют их как расходную рабочую силу для «латания дыр в существующих формированиях».
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