ISW: Российские войска не добились каких-либо подтвержденных успехов в Бахмуте 11 марта (карта военных действий в Украине)

Иллюстративное фото // Пресс-служба Минобороны России.

CentralAsia (CA) - Российские войска не добились каких-либо подтвержденных успехов в Бахмуте 11 марта, утверждает Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в своей статье по состоянию на 15:30 вечера по восточному времени 11 марта.

Украинские и российские источники продолжают сообщать о тяжелых боях в городе, но боевики группы Вагнера, вероятно, становятся все более зажатыми в городских районах, таких как промышленный комплекс АЗОМ, и поэтому им трудно добиться значительных успехов, говорится в материале.

Ключевые выводы института:

Российские войска не добились каких-либо подтвержденных успехов в Бахмуте 11 марта.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подтвердила, что в ближайшем окружении Кремля идет борьба, что Кремль уступил централизованный контроль над российским информационным пространством и косвенно, что президент России Владимир Путин не может это исправить.

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что после битвы при Бахмуте он превратит «Вагнер» в бескомпромиссную идеологическую элиту, параллельную военной организации.

Украинские источники сообщают, что украинские войска продвинулись в направлении Сватово.

Российские войска продолжают возводить укрепления в Запорожской области.

Российские мобилизованные солдаты продолжают публиковать жалобы на то, что командиры плохо обращаются с ними и используют их как расходную рабочую силу для «латания дыр в существующих формированиях».