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ISW: Российские войска не добились каких-либо подтвержденных успехов в Бахмуте 11 марта (карта военных действий в Украине)
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// Пресс-служба Минобороны России.

CentralAsia (CA) -  Российские войска не добились каких-либо подтвержденных успехов в Бахмуте 11 марта, утверждает Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в своей статье по состоянию на 15:30 вечера по восточному времени 11 марта.

Украинские и российские источники продолжают сообщать о тяжелых боях в городе, но боевики группы Вагнера, вероятно, становятся все более зажатыми в городских районах, таких как промышленный комплекс АЗОМ, и поэтому им трудно добиться значительных успехов, говорится в материале.

Ключевые выводы института:

  • Российские войска не добились каких-либо подтвержденных успехов в Бахмуте 11 марта.
  • Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подтвердила, что в ближайшем окружении Кремля идет борьба, что Кремль уступил централизованный контроль над российским информационным пространством и косвенно, что президент России Владимир Путин не может это исправить.
  • Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что после битвы при Бахмуте он превратит «Вагнер» в бескомпромиссную идеологическую элиту, параллельную военной организации.
  • Украинские источники сообщают, что украинские войска продвинулись в направлении Сватово.
  • Российские войска продолжают возводить укрепления в Запорожской области.
  • Российские мобилизованные солдаты продолжают публиковать жалобы на то, что командиры плохо обращаются с ними и используют их как расходную рабочую силу для «латания дыр в существующих формированиях».

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