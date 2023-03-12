Парламент Китая утвердил новый состав правительства

CentralAsia (CA) - Всекитайское собрание народных представителей утвердило новых вице-премьеров, членов Госсовета, министров и руководителей комитетов. Новый состав правительства предложил назначенный накануне, 11 марта, премьер Ли Цян, передает «Синьхуа»

Полностью обновился состав вице-премьеров. Посты заняли Дин Сюэсян, Хэ Лифэн, Чжан Гоцин и Лю Гочжун. Членами Госсовета стали Ли Шанфу, Ван Сяохун, У Чжэнлун, Шэнь Ицин, Цинь Ган.

Цинь Ган, назначенный главой МИД КНР в декабре 2022 года, сохранил свой пост. Кроме того, на своих должностях остались министр госбезопасности Чэнь Исинь, министр финансов Лю Кунь, министр коммерции Ван Вэньтао. Утвержден новый министр обороны, им стал Ли Шанфу, внесенный в американские санкционные списки. Председателем Госкомитета по развитию и реформам стал Чжэн Шаньцзе, директором Народного банка — И Ган.

Всекитайское собрание народных представителей утверждало новый состав правительства на первом собрании 14-го созыва. Ранее депутаты по предложению избранного на третий срок председателя КНР Си Цзиньпина утвердили в должности премьера Ли Цяна.