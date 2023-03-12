В Иране задержали более 100 человек по делу об отравлении школьниц

CentralAsia (CA) - В Иране задержали более 100 подозреваемых в причастности к отравлению школьниц, сообщило Министерство внутренних дел республики, передает IRNA.

В заявлении ведомства отмечается, что среди задержанных есть люди «с гнусными мотивами», которые стремились «навести ужас на население и учащихся, закрыть школы и создать скептицизм по отношению к Ирану». В МВД выясняют, связаны ли они с террористическими организациями.

Верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи призвал серьезно заняться проблемой отравления учащихся. Он подчеркнул, что произошедшее является непростительным преступлением и виновные должны быть сурово наказаны.

Первые случаи отравления школьниц выявили в Иране в ноябре прошлого года. Девочки жаловались на тошноту, усталость, головокружение и учащенное сердцебиение. Пострадали несколько сотен учениц. Власти считают, что школьниц отравили каким-то токсичным веществом. В атаке обвиняют «врагов Тегерана».

Школьницы принимали участие в антиправительственных протестах, начавшихся в сентябре после смерти в полицейском участке курдской девушки Махсы Амини. 22-летняя Амини погибла после того, как ее арестовала полиция нравов за неправильно надетый хиджаб.