За сутки в Казахстане зарегистрировано 58 случаев коронавирусной инфекции

CentralAsia (KZ) - По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 58 случаев коронавирусной инфекции, новых случаев пневмонии и летальных исходов не зафиксировано.

Всего в стране подтверждено 1 408 649 случаев КВИ+.

На 12 марта лечение получают 1 783 человека (1 604 КВИ+ и 179 КВИ-), из них в стационарах находятся 130 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся – 1 653. Из общего числа заболевших в тяжелом состоянии – двое, в состоянии крайней степени тяжести – трое, еще трое – на аппаратах ИВЛ.

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Коронавирус в Казахстане

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